Investigan si dos cadáveres localizados en Tijuana pertenecen a elementos de la Guardia Nacional desaparecidos

Dos cadáveres con huellas de violencia, tortura y en estado de descomposición fueron localizados en la colonia Nido de las Águilas, al sur de Tijuana, Baja California. Las autoridades investigan si los cuerpos corresponden a dos elementos de la Guardia Nacional que se encontraban desaparecidos desde el 30 de agosto del 2025.

El hallazgo se realizó pasadas las 22:30 horas del lunes 15 de septiembre, en las inmediaciones de un arroyo. Vecinos reportaron haber visto uno de los cuerpos, mientras que el segundo fue localizado dentro de un pozo cercano. Una de las víctimas presentaba un cable eléctrico enrollado en el cuello, según la información preliminar de la Fiscalía.

La fiscal general del Estado de Baja California (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, confirmó este martes 16 de septiembre el hallazgo y detalló que los cadáveres coinciden con la vestimenta de los elementos de la Guardia Nacional desaparecidos. Uno portaba camiseta negra con franjas blancas, mientras que el otro vestía camiseta beige clara; ambos cinturones tenían la insignia de la corporación.

La investigación apunta a que los elementos, identificados como José Luis N y Omar Eliseo N, de 40 y 35 años respectivamente, estuvieron involucrados en un altercado con Felipe N, alias “El Pantera”, en un bar de Tijuana llamado “Los dos amigos”. Posteriormente, según reportes, abordaron un vehículo y ya no se tuvo conocimiento de su paradero.

Ambos elementos estaban adscritos a la base de la Guardia Nacional ubicada en Otay, en la misma ciudad fronteriza. La Fiscalía señaló que la coincidencia de la vestimenta con la de los desaparecidos refuerza la hipótesis de que se trata de los dos uniformados.

“El día de ayer fueron localizados los cuerpos. No tenemos aún las pruebas de sangre ni las científicas, pero traían la misma vestimenta: uno con camiseta negra con franja blanca, y los cinturones decían Guardia Nacional”, explicó Andrade Ramírez en conferencia de prensa.

El hallazgo ocurre apenas un día después de la detención de Felipe N, El Pantera, considerado generador de violencia en la región. La Fiscalía continúa investigando la posible relación entre este individuo y la desaparición de los elementos, así como cualquier vínculo con otros hechos delictivos en la zona.