Guardia Nacional libera el peaje en Los Cabos tras el paso del huracán Priscilla

Como parte de las acciones de apoyo tras el paso del huracán Priscilla, la Guardia Nacional informó que las casetas de cobro en la autopista Cabo San Lucas–San José del Cabo han sido abiertas sin costo alguno para los automovilistas, con el fin de agilizar la circulación y facilitar el tránsito de vehículos de emergencia y ayuda humanitaria.

La medida se implementa en un contexto de fuertes afectaciones provocadas por el huracán Priscilla, que dejó inundaciones, deslaves y cortes viales en diversos puntos del municipio de Los Cabos. De acuerdo con la corporación, el levantamiento temporal de los peajes busca apoyar tanto a los cuerpos de rescate como a la ciudadanía que necesita trasladarse entre las dos principales ciudades del corredor turístico.

Lee más: Huracán Priscilla amenaza con intensas lluvias y vientos a BCS

En su comunicado oficial, la Guardia Nacional exhortó a los conductores a respetar los límites de velocidad y mantener la precaución, considerando que la adherencia de los neumáticos a la vía de rodamiento puede verse reducida por la presencia de humedad y lodo en el asfalto.

Las autoridades también recomendaron evitar traslados innecesarios y mantenerse atentos a los reportes meteorológicos y de Protección Civil, ya que algunos tramos carreteros continúan bajo supervisión ante posibles desbordamientos de arroyos.

Lee más: Hombre es arrastrado por un arroyo tras el paso del huracán Priscilla en Los Cabos

El huracán Priscilla, que impactó en las costas de Baja California Sur con lluvias torrenciales y rachas de viento superiores a los 120 km/h, ha provocado daños materiales en viviendas, infraestructura y zonas agrícolas. La apertura gratuita de las casetas busca contribuir a la recuperación de la movilidad en la región mientras avanzan las labores de limpieza y restablecimiento de servicios básicos.