Video: Acusan a elementos de la Guardia Nacional de extorsionar a ciudadano en el AICM-MTY

Una denuncia en redes sociales señaló a presuntos elementos de la Guardia Nacional por extorsión a un pasajero dentro del Aeropuerto de Monterrey (MTY). De acuerdo con el testimonio, los agentes exigieron cinco mil pesos bajo amenazas y sin presentar motivo legal alguno.

El afectado afirmó que fue obligado a retirar dinero del cajero automático, acompañado por los presuntos oficiales, quienes lo presionaron para entregar el monto solicitado.

El hecho desató indignación en plataformas digitales, donde usuarios señalan un patrón de abuso de autoridad en instalaciones aeroportuarias.

Hasta ahora, no existe un posicionamiento oficial de la Guardia Nacional, pero la denuncia reaviva la preocupación por posibles prácticas de corrupción, intimidación y extorsión en puntos de seguridad del aeropuerto.