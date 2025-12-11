Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 11 de Diciembre, 2025
HomeNacionalVideo: Acusan a elementos de la Guardia Nacional de extorsionar a ciudadano en el AICM-MTY
Nacional

Video: Acusan a elementos de la Guardia Nacional de extorsionar a ciudadano en el AICM-MTY

Un ciudadano denunció que presuntos agentes de la Guardia Nacional lo extorsionaron por cinco mil pesos en el Aeropuerto de Monterrey, incluso obligándolo a retirar dinero del cajero automático.
Gabriela Michelle Ruíz Arce
11 diciembre, 2025
0
33

Una denuncia en redes sociales señaló a presuntos elementos de la Guardia Nacional por extorsión a un pasajero dentro del Aeropuerto de Monterrey (MTY). De acuerdo con el testimonio, los agentes exigieron cinco mil pesos bajo amenazas y sin presentar motivo legal alguno.

El afectado afirmó que fue obligado a retirar dinero del cajero automático, acompañado por los presuntos oficiales, quienes lo presionaron para entregar el monto solicitado.

El hecho desató indignación en plataformas digitales, donde usuarios señalan un patrón de abuso de autoridad en instalaciones aeroportuarias.

Hasta ahora, no existe un posicionamiento oficial de la Guardia Nacional, pero la denuncia reaviva la preocupación por posibles prácticas de corrupción, intimidación y extorsión en puntos de seguridad del aeropuerto.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasExtorsiónGuardia Nacionalsoborno
Articulo anterior

Frontier apuesta por Cancún y anuncia tres nuevas rutas desde Estados Unidos ...

Siguiente articulo

Sustraen equipo de alta gama en tienda de tecnología de San José ...