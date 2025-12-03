Vehículo de la Guardia Nacional vuelca tras supuesta persecución en Puerto Vallarta, Jalisco

Una supuesta persecución encabezada por elementos de la Guardia Nacional en la colonia Fluvial Vallarta, en Puerto Vallarta, Jalisco, concluyó con una volcadura de una unidad oficial sobre la avenida Grandes Lagos. El vehículo quedó con las llantas hacia arriba, lo que reflejó la magnitud del accidente y el descontrol con el que se habría desarrollado el operativo, según observadores presentes.

Tres integrantes de la Guardia Nacional fueron trasladados de emergencia al Hospital Naval tras el incidente, sin que hasta el momento se haya ofrecido una explicación clara sobre las causas que provocaron la volcadura en plena persecución. Las autoridades tampoco precisaron si existió una falla táctica o un error operativo que derivara en la pérdida de control del vehículo.

A escasos metros de la camioneta siniestrada quedó una motocicleta verde DM-200, presuntamente vinculada con la persona que habría escapado durante la persecución. Sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado si el seguimiento al sospechoso estaba plenamente justificado, lo que ha generado cuestionamientos sobre la pertinencia y conducción del operativo.

Periodistas de la fuente indicaron que tras el accidente, el ambiente en la zona se tornó tenso. Los elementos de la Guardia Nacional, en lugar de permitir el trabajo informativo, habrían optado por limitar la cobertura y dificultar la labor de los periodistas que acudieron a documentar los hechos.

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, los uniformados solicitaron identificaciones de forma cordial al inicio, pero su actitud cambió rápidamente. Minutos después comenzaron a advertir que podían detener a los reporteros por tomar fotografías y videos, ignorando la legitimidad de su trabajo y su identificación como integrantes de medios locales.

La situación generó preocupación entre los periodistas, quienes consideraron que el intento de restringir la cobertura representó un acto de intimidación y un obstáculo a la labor informativa. Según relataron, uno de los elementos les habría señalado que “podían proceder contra ellos”, frase que, en la reconstrucción periodística, se expuso en tercera persona, evidenciando el hostigamiento.