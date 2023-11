“Guardianas del Conchalito” realizan última jornada de limpieza de manglares en 2023

La Paz.- Las Guardianas del Conchalito, un grupo de 12 mujeres dedicadas a la limpieza de los manglares “El Conchalito” y otras zonas naturales de La Paz, realizaron su última limpieza del año, en compañía de la comunidad paceña que se unió a la gran labor por preservar los espacios.

Con un total de aproximadamente 20 asistentes, incluyendo a las representantes del grupo, la limpieza se desarrolló el 29 de noviembre; el punto de encuentro se dio en una palapa ubicada en la calle Manatí, en la colonia Esperanza, para posteriormente comenzar el desglose de rutas, entrega de materiales y roles de actividades.

Así, durante las 14:00 y hasta las 17:00 horas; con bolsas de basura, guantes y ropa cómoda, asegurándose de contar con suficiente agua purificada, las asistentes emprendieron su marcha por restaurar la zona de “El Conchalito”, comentó Claudia Reyes una de las integrantes del grupo:

“Nos reunimos aquí las guardianas en compañía con Costa Salvaje, y no pudieron estar presente los de CONANP pero también son nuestros colaboradores; iniciamos de aquí y nos desplazamos hacia Cetmar, hacia CICIMAR y hacia toda el área que está acá, de la orilla de de los manglares por el área de la playa”, señaló

Por otra parte, la integrante expresó que aún falta concientizar a la población con respecto al medio ambiente y el cuidado de las zonas y espacios naturales de la región sudcaliforniana:

“Todavía no logramos quedar conciencia en las personas, muchas veces acuden a las playas y dejan su basura, incluso también a los dueños de mascotas que vienen y pasan a sus mascotas en el sitio y no levantan las heces. Es cierto que muchas veces hay personas conscientes, pero también otras veces las personas no son conscientes y nos arrojan su basura”, dijo