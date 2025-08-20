Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 20 de Agosto, 2025
Internacional

Guatemala recibe a familias mexicanas que huyeron del narco

Guatemala autoriza permanencia a 161 mexicanos, incluidos 69 niños, que escaparon de la violencia de cárteles en Chiapas.
AGENCIA AFP
20 agosto, 2025
Guatemala recibe mexicanos

Foto: Instituto Guatemalteco de Migración

Guatemala otorgó un permiso de permanencia a 161 mexicanos, incluidos 69 niños, que se refugiaron en una aldea del departamento de Huehuetenango tras huir de la violencia del narcotráfico en México, informó este miércoles el gobierno.

El Instituto Guatemalteco de Migración indicó que la mayoría proceden del estado de Chiapas, afectado por enfrentamientos entre cárteles.

Albergues y apoyo a los refugiados

De las 39 familias beneficiadas, 92 son adultos y 69 niños. La atención incluye servicios interinstitucionales en un albergue temporal, mientras algunos mexicanos son acogidos por pobladores locales o alquilan viviendas. La zona cuenta con vigilancia de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala.

Contexto de violencia en Chiapas

Chiapas enfrenta una fuerte violencia vinculada al crimen organizado, con los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa disputando rutas de tráfico de drogas. La violencia ha causado el desplazamiento de cientos de personas en los últimos años.

Cooperación entre México y Guatemala

El viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo, se comprometieron a reforzar la seguridad en la frontera. Esto ocurrió tras la polémica incursión de policías mexicanos en territorio guatemalteco hace dos meses.

