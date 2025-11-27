Guatemala quita cargo de cónsul honorario a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

¡Continúa la polémica en torno al certamen de belleza Miss Universo! Este jueves se informó que Venezuela decidió quitar el cargo de cónsul honorario al mexicano Raúl Rocha Cantú.

Aunque la polémica dentro del concurso de belleza surgió a inicios de noviembre por una incómoda situación que vivió la representante de México, Fátima Bosch, con el director tailandés del certamen, Nawat Itsaragrisil, esta se intensificó luego de que el pasado 20 de noviembre la tabasqueña resultara coronada como Miss Universo 2025.

Este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala señaló en un comunicado de prensa que decidió retirar el nombramiento de cónsul honorario al Rocha Cantú debido a incumplimientos de la función encomendada desde el 2021 para realizar desde la ciudad de Toluca.

“Se recibió un informe por parte de la embajada de Guatemala en México indicando que la dirección del Consulado Honorario habría cambiado sin notificación ni autorización previa”, señaló.

Asimismo, las autoridades venezolanas señalaron que esta decisión también se apresuró tras ver a Rocha Cantú implicado en las recientes polémicas de Miss Universo, concurso del cual es propietario en un 50%.

MÁS POLÉMICAS EN TORNO A MISS UNIVERSO 2025

Pero la polémica no para con el mexicano Raúl Rocha Cantú. La otra copropietaria del Miss Universo, la tailandesa Jakapong Jakrajutatip, también es buscada por autoridades de Bangkok por un presunto fraude de casi un millón de dólares.

Además, cabe recordar que previo a la gran final dos jueces dijeron haber renunciado y posteriormente, las representantes de Costa de Marfil, Estonia y Noruega señalaran presuntas irregularidades, procesos opacos y favoritismos que habrían influido en la coronación de la representante de México, Fátima Bosch.

¿En qué terminará esto? Habrá que estar muy al tanto de las próximas reacciones de Fátima Bosch y Rocha Cantú.