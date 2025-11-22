Guaycuras La Paz conquista el CIBAPAC 2025 sobre Ensenada Lobos

Con una actuación sólida y sin dejar dudas, Guaycuras La Paz obtuvo el título nacional del Circuito de Baloncesto del Pacífico (CIBAPAC) 2025 al imponerse en tres juegos consecutivos sobre Ensenada Lobos, logrando así una barrida histórica en la serie final.

En el tercer y definitivo encuentro, disputado en el Gimnasio Municipal Óscar “Tigre” García, el conjunto paceño, dirigido por Marco Chávez, se impuso con marcador de 71-90, resultado que reflejó el dominio que ejerció de principio a fin. Desde el primer cuarto, que concluyó 17-22, el equipo sudcaliforniano mostró superioridad, misma que mantuvo en el segundo (35-48), incrementó en el tercero (54-72) y selló en el marcador final.

Los primeros dos juegos ya habían dado muestra del poder ofensivo de Guaycuras La Paz, que se apuntó triunfos por 85-73 y 90-82, respectivamente. Con estos resultados, la escuadra concluyó la serie en solo tres partidos, a pesar de que estaba programada a cinco encuentros en total.

La victoria también destacó la consistencia y el trabajo táctico del equipo, que aprovechó cada oportunidad en ataque y mantuvo una férrea defensa ante Ensenada Lobos, que no logró revertir la tendencia en ningún momento del enfrentamiento definitivo.

Al cierre de la serie, seguidores y directivos del CIBAPAC reconocieron el desempeño del campeón, que sostuvo una campaña regular sobresaliente y concluyó su participación con una contundencia que reafirmó su hegemonía en el baloncesto del Pacífico.