Guaycuras va por la hazaña: ser el primer bicampeón del Cibapac

A pocos días de que arranque la temporada 2025 del Circuito de Básquetbol del Pacífico (Cibapac), el Club Guaycuras La Paz presentó oficialmente a su plantel y objetivos en rueda de prensa, con la meta de convertirse en el primer bicampeón en los 10 años de historia de la liga.

En el evento, directivos, cuerpo técnico, patrocinadores y jugadores coincidieron en que el equipo vive uno de sus momentos más sólidos. La vicepresidenta Milena Moreno, el gerente comercial de Kia, Jorge, y el entrenador Omar Maciel recibieron un reconocimiento especial por su respaldo al club.

El conjunto paceño, que recientemente celebró su séptimo aniversario, afrontará una temporada exigente con nuevos refuerzos nacionales e internacionales como Kennedy Jones, Ricardo Calatayud y Darius Gari, además de jóvenes talentos locales y mexicoamericanos como Elías, Joshua y Javier Silva.

Este año, el Cibapac reunirá a 20 equipos de 16 estados y mantendrá el formato que obliga a incluir jugadores sub-17 y sub-21 locales, impulsando el desarrollo de talento joven hacia becas universitarias y oportunidades profesionales.

Guaycuras debutará el 15 de agosto como visitante y regresará a La Paz para su inauguración oficial en casa los días 22 y 23 de agosto, cuando enfrentará a Japoneses de Los Mochis. Los boletos están disponibles en línea, en taquillas y en tiendas Oxxo.

El presidente fundador del club, Gaspar López Villafuerte, destacó que el apoyo de la afición, patrocinadores y autoridades ha sido clave para los logros obtenidos, como el campeonato masculino y el tercer lugar del equipo femenil en su temporada debut 2024. Ahora, el objetivo es claro: levantar nuevamente el trofeo y escribir otro capítulo histórico para el basquetbol profesional de Baja California Sur.

