“No me voy a meter a la guerra sucia”: Manuel Cota Cárdenas

El diputado federal Manuel Cota Cárdenas aseguró que no se dejará arrastrar por lo que calificó como una “guerra sucia” en su contra, y defendió su presencia activa en colonias y zonas rurales de Baja California Sur, pese a las críticas que señalan que esas acciones no corresponden a un legislador federal.

En una transmisión en vivo, Cota Cárdenas denunció la difusión de videos con información falsa, supuestamente financiados con recursos públicos y promovidos desde una página vinculada a una figura política local.

“Yo a los alcaldes y a las alcaldesas no las volteo ni a ver. Creo que cada quien tiene que asumir la responsabilidad de sus decisiones y de su actuar. Sin embargo, creo que es irónico que gasten dinero en estos videos. La verdad es que no lo hagan, no se gasten dinero de oquis”, expresó.