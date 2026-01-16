Captan pleito entre fotógrafos en festejo de Félix Salgado Macedonio en Guerrero (Video)

Un inusual momento de tensión se registró en Chilpancingo, Guerrero, durante la celebración del cumpleaños número 69 del senador Félix Salgado Macedonio. El evento, que pretendía ser un festejo pacífico para el legislador por el estado de Guerrero, se vio interrumpido por un altercado físico entre dos profesionales de la lente que buscaban captar la mejor imagen del político.

El conflicto se originó cuando un fotógrafo empujó a una de sus colegas, quien se encontraba posicionada delante de él. El joven intentaba desplazarla para ocupar su lugar y asegurar una toma privilegiada del senador, padre de la actual gobernadora. Ante la agresión, la mujer reaccionó de inmediato y le propinó un golpe certero con su cámara fotográfica directamente en la cabeza.

A pesar de que el afectado reclamó por la respuesta física, los asistentes al evento intervinieron rápidamente. Se le solicitó al joven que se retirara ligeramente de la zona para evitar que la disputa escalara a mayores consecuencias. El hecho, que mezcló la tensión con un tono anecdótico, quedó registrado mediante un video publicado por @Acapulco_Verdad que circuló en redes sociales.

Según los testigos, el fotógrafo no respetó el espacio de trabajo de su compañera, lo que derivó en que ella utilizara su herramienta de trabajo, la cámara fotográfica, para defender su posición tras recibir el impacto inicial en el cuerpo.

El golpe en la cabeza no provocó lesiones de gravedad que requirieran asistencia médica de emergencia, permitiendo que el festejo continuara sin más contratiempos. Las imágenes capturadas en el video muestran la sorpresa de los invitados ante el intercambio de agresiones en medio de la música y las felicitaciones al senador.

