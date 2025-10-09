Guerrero ordena suspensión de clases por cercanía de Zona de Baja Presión

El gobierno de Guerrero anunció la suspensión de clases para este jueves 9 de octubre en los municipios de Acapulco, Costa Chica, Costa Grande y Montaña, ante el pronóstico de lluvias torrenciales que podrían acumular hasta 350 milímetros durante los próximos tres días. La medida busca proteger a la población escolar ante la cercanía de una Zona de Baja Presión que podría convertirse en Ciclón Tropical durante las próximas horas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Zona de Baja Presión vigilada se localiza a 110 kilómetros de Puerto Escondido, Oaxaca, con un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas. La cercanía del fenómeno incrementa el riesgo de Ciclón Tropical, por lo que se mantienen alertas preventivas en toda la región.

Las autoridades navales han dispuesto el cierre del puerto de Guerrero a la navegación y pesca ribereña, debido a la previsión de actividad eléctrica, oleaje elevado y fuertes lluvias que podrían presentarse a partir de la tarde. La comunidad marítima de Acapulco ha comenzado a resguardar embarcaciones para minimizar riesgos y daños materiales.

La aproximación de la Zona de Baja Presión ha dejado cielos nublados y lloviznas en Acapulco, generando condiciones propicias para lluvias fuertes desde este miércoles y durante los días siguientes, según reportó el SMN.

El pronóstico advierte que el potencial Ciclón Tropical podría intensificarse conforme se acerque a la costa de Guerrero, por lo que las autoridades han reforzado los operativos de vigilancia y prevención en zonas urbanas y rurales.

Los cuerpos de emergencia, en coordinación con Protección Civil, mantienen monitoreo constante de los ríos, arroyos y zonas susceptibles a inundaciones para actuar de manera inmediata en caso de emergencias.