Lo que debes saber antes de visitar Balandra sin cometer errores: permisos, horarios y aforo

Visitar Balandra puede ser una de las mejores experiencias en Baja California Sur, pero para disfrutarla sin contratiempos es importante conocer las reglas básicas, los horarios y el aforo permitido. Esta área natural protegida es famosa por su agua transparente, su ambiente tranquilo y el famoso “hongo de Balandra”, pero también es uno de los ecosistemas más frágiles del estado, es por eso que se han establecido ciertas medidas para cuidarla, y si las cumples, tu visita será más segura, ordenada y completamente disfrutable.

Horarios y periodos de acceso

El acceso a Balandra se divide en dos turnos diarios: de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00, con un cupo máximo de 450 personas por turno. Por ello, llegar temprano es esencial, especialmente durante fines de semana o temporada alta, ya que si te retrasas podrías quedarte sin acceso.

Entre cada turno se vacía el área para mantener el control del aforo. Esto significa que no puedes quedarte todo el día y tampoco entrar fuera de estos horarios, incluso si llegas temprano.

¿Se necesita permiso?

Si solo vas a caminar, nadar o descansar en la playa, no necesitas ningún permiso; pero si quieres usar kayak o paddle board, volar un dron, tomar un tour en lancha o ingresar por vía marítima, sí deberás cumplir con las regulaciones y permisos que establece la CONANP.

Además, es importante recordar que no existe renta de sillas, sombrillas ni servicios comerciales dentro del área protegida, así que es necesario llevar lo indispensable.

Cómo llegar sin problemas

Puedes llegar en auto, taxi o transporte turístico autorizado. Si vas por cuenta propia, considera que el estacionamiento es reducido y suele llenarse rápido, sobre todo en fin de semana. Otra alternativa es llegar caminando desde Tecolote, pero esta ruta toma más tiempo y requiere buena condición física, especialmente en días calurosos.

Reglas básicas que debes respetar

Para mantener Balandra en buen estado, sigue estas indicaciones:

No dejes basura ni colillas; llévate todo lo que generes.

No toques, pises ni te subas a las formaciones rocosas, incluido el famoso “hongo”.

a las formaciones rocosas, incluido el famoso “hongo”. No se permiten mascotas dentro del área natural protegida.

dentro del área natural protegida. Evita usar bocinas o cualquier equipo que genere ruido .

. No ingreses con envases de vidrio.

No extraigas arena, conchas, fauna o cualquier recurso natural.

arena, conchas, fauna o cualquier recurso natural. Usa sombrero, sombrilla o protección solar propia.

Revisa con anticipación posibles cierres por clima o ajustes de horario.

Balandra es una joya natural, y conocer sus reglas te ayudará a disfrutarla sin estrés y sin afectar el ecosistema.

