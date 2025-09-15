Guía para registrarse en la Beca Rita Cetina 2025 para estudiantes secundaria con Llave MX

La Beca Rita Cetina 2025 abrió este lunes 15 de septiembre su periodo de registro para estudiantes de nuevo ingreso a secundarias públicas en México. El programa busca apoyar a las familias con un pago bimestral directo, con el objetivo de que niñas, niños y adolescentes continúen sus estudios sin dificultades económicas.

Guía paso a paso para inscribir a tu hijo en la Beca Rita Cetina 2025

Paso 1: prepara tus documentos

Antes de entrar a la plataforma, ten listos los requisitos para la Beca Rita Cetina:

CURP de la madre, padre o tutor y del estudiante.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio en formato PDF o JPG.

Correo electrónico y número de celular de contacto.

Llave MX activa (si no la tienes, la puedes crear en la página del Gobierno de México).

Tener todo listo te permitirá avanzar más rápido y evitar errores.

Paso 2: ingresa al portal oficial

El registro se realiza únicamente en el sitio www.becaritacetina.gob.mx. Para iniciar sesión es obligatorio contar con la Llave MX, una herramienta digital que funciona como identidad electrónica segura.

Quienes aún no tengan su Llave MX deberán crearla previamente; sin este paso no se puede completar la solicitud.

Paso 3: llena el formulario en línea

Una vez dentro, las madres, padres o tutores deberán:

Ingresar datos del estudiante (CURP y grado escolar). Capturar la información de contacto de la familia. Subir la identificación oficial y el comprobante de domicilio en formato digital. Confirmar la inscripción y guardar el comprobante de registro.

El sistema estará disponible del 15 al 30 de septiembre de 2025.

¿De cuánto es el apoyo de la beca?

El monto de la Rita Cetina beca es de 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada hija o hijo que curse la secundaria pública.

Por ejemplo, una familia con dos estudiantes recibirá 2,600 pesos cada dos meses. Los pagos se entregan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Probelmas con el registro de la Beca Rita Cetina?

Durante septiembre se realizarán asambleas informativas en secundarias públicas para aclarar dudas de madres y padres sobre el proceso. Si tuviste algún problema para registrar a tu hijo en la Beca Rita Cetina, acude a estos espacios para recibir asesoría. Cada plantel informará la fecha exacta de su reunión.

Las y los estudiantes que ya reciben la beca no necesitan registrarse de nuevo; el trámite aplica solo para quienes ingresan por primera vez a secundaria o no se habían inscrito antes.

