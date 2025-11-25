Guillermo del Toro arrasa en la Critics Choice 2025: todas las nominaciones técnicas de “Frankenstein

Frankenstein, la nueva adaptación cinematográfica dirigida por Guillermo del Toro para Netflix, se ha consolidado como una de las grandes favoritas de la temporada de premios. El 25 de noviembre de 2025, los Critics Choice Awards 2025 revelaron su Below-the-Line Shortlist, donde la cinta demostró una destacada presencia en múltiples categorías técnicas.

La película continúa avanzando con fuerza gracias al reconocimiento de la excelencia en el trabajo artesanal detrás de la producción. La visión estética, el diseño de producción, la música y el trabajo artesanal que caracterizan a Del Toro vuelven a posicionarlo como uno de los directores más celebrados del cine contemporáneo.

La Visión Estética de Del Toro Impulsa la Cinta

El desempeño en estas categorías técnicas es sólido y perfila a “Frankenstein” como un contendiente clave en la carrera hacia los premios más importantes. Estos galardones incluyen una ruta directa hacia el Oscar, confirmando la calidad de la propuesta fílmica.

La nominación reconoce específicamente los elementos fundamentales del oficio que hacen posible la producción. La lista publicada por los Critics Choice Awards 2025 es extensa y cubre una amplia gama de especialidades.

El Detalle Técnico: Las Categorías Nominadas

La Below-the-Line Shortlist incluyó la película de Del Toro en la categoría de Edición, Fotografía, Música original, Diseño de vestuario, y Diseño de producción. Estas áreas son vitales para establecer la ambientación y la atmósfera visual de la cinta.

Además, la producción fue destacada en Maquillaje y peinado, Sonido, Efectos visuales, y Coordinación de stunts. Con estas menciones, “Frankenstein” se consolida en la antesala de las galas de premios más importantes.