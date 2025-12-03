Guillermo del Toro recibirá reconocimiento del British Film Institute

El British Film Institute (Instituto de Cine Británico) anunció que otorgará su máxima distinción, el BFI Fellowship, al cineasta mexicano Guillermo del Toro, en una ceremonia prevista para mayo de 2026. La institución destacó que el reconocimiento se otorga por la notable trayectoria del director y por la influencia que su obra ha tenido en el cine contemporáneo.

De acuerdo con el comunicado, el BFI señaló que la distinción reconoce la “extraordinaria contribución al cine y el arte distintivo” presente en la filmografía del director, tanto en proyectos de animación como de acción real. La institución agregó que su aporte se extiende al cine realizado en español e inglés, reflejando una carrera internacionalmente reconocida.

El galardón será entregado durante la cena anual presidida por Jay Hunt en Londres, en una fecha aún por confirmarse dentro de mayo de 2026. El director mexicano, ganador de tres Oscar, será la figura central del evento por su trayectoria y su impacto en la narrativa cinematográfica global.

El anuncio llega después del estreno en cines y posteriormente en Netflix de Frankenstein, la más reciente adaptación del director, que consolidó nuevamente su presencia en la industria. En el comunicado, el cineasta calificó el reconocimiento como “el honor de toda una vida” y expresó que se trataba de un momento significativo en su carrera.

El texto del organismo precisó que Guillermo del Toro consideró que era emocionante unirse a un “panteón selecto” reconocido por el BFI, institución que ha influido en su formación y con la que ha colaborado durante décadas. También agradeció profundamente al organismo y aseguró que trabajará con dedicación para demostrar que es digno de la confianza depositada en él.

En su mensaje, el director reiteró su admiración por el cine británico, del cual aseguró haber recibido una influencia sostenida a lo largo de los años. El BFI subrayó que la relación del cineasta con el Reino Unido ha sido fructífera y que su capacidad para promover el talento británico refrenda su compromiso con la industria.

El presidente del organismo, Jay Hunt, destacó que su obra es “audazmente imaginativa y fantástica”, además de subrayar que su vínculo con el BFI y sus colaboraciones en el país contribuyen al fortalecimiento de las industrias audiovisuales. Añadió que otorgar el BFI Fellowship a Guillermo del Toro representa el reconocimiento a una carrera que ha inspirado a cineastas y audiencias alrededor del mundo.

El cineasta mexicano ha recibido múltiples premios, entre ellos los Premios Oscar por La Forma del Agua en las categorías de mejor película y mejor dirección en 2018, así como el premio a mejor filme de animación por Pinocho en 2023. Sus películas también han sido reconocidas por su diseño de producción, fotografía, maquillaje y banda sonora.

Al recibir el BFI Fellowship, Guillermo del Toro se unirá a figuras históricas como David Lean, Bette Davis, Akira Kurosawa, Elizabeth Taylor, Orson Welles, Martin Scorsese, Spike Lee y Tom Cruise. El BFI enfatizó que la colaboración con el cineasta ha sido constante y que este ha recurrido en diversas ocasiones al Archivo Nacional del organismo como fuente de inspiración y referencia.