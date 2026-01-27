Guillermo del Toro celebra lo mexicano en Sundance 2026: hace tortillas, prepara tacos y canta con mariachi

El cineasta mexicano Guillermo del Toro se robó la atención en el Festival de Cine de Sundance 2026 no solo por la proyección especial de su ópera prima Cronos, restaurada en 4K en el marco del programa Park City Legacy, sino también por una serie de momentos espontáneos que celebraron orgullosamente su identidad y cultura.

En un evento privado organizado por Netflix en honor al director, Del Toro sorprendió a los asistentes al tomar el control de una cocina improvisada y preparar tortillas a mano, además de ofrecer tacos de aguacate a quienes estaban presentes —una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La velada continuó con un ambiente festivo al ritmo de música tradicional mexicana. Del Toro se unió a un grupo de mariachis e interpretó varias canciones emblemáticas del repertorio ranchero, entre ellas “La Bamba”, “La Malagueña”, “Ella” y “México Lindo y Querido”, lo que generó aplausos y ovaciones de los presentes por su entrega y carisma.

El reconocido cineasta, ganador del Oscar, aprovechó la celebración para mostrar una faceta más cercana y auténtica, mezclando elementos de la gastronomía y música mexicana con el ambiente internacional del festival. Además de homenajear Cronos, su presencia en Sundance se suma a la promoción de su más reciente proyecto Frankenstein, que compite por nueve nominaciones al Oscar 2026, incluyendo categorías importantes como Mejor Película.

Este tipo de momentos han sido celebrados tanto por seguidores del cine como por usuarios en plataformas digitales, quienes destacaron la sencillez y espontaneidad del realizador tapatío al compartir tradiciones mexicanas en un escenario global.

