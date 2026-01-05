Guillermo del Toro anuncia muerte de su hermano durante premiación en Palm Springs

El director y guionista Guillermo del Toro compartió públicamente el fallecimiento de su hermano mayor al aceptar el Visionary Award en la 37ª edición de los Palm Springs International Film Awards, en un discurso que mezcló dolor personal con reflexiones sobre el arte y el duelo.

Del Toro explicó que apenas tres días antes del evento perdió a su hermano, Federico del Toro Gómez, aunque no ofreció detalles sobre la causa del fallecimiento. Visiblemente conmovido, el cineasta aseguró que su presencia en la ceremonia estaba inspirada en la relación entre el dolor y el mensaje de su más reciente proyecto cinematográfico, Frankenstein, que aborda temas de humanidad, perdón y resiliencia.

Discurso íntimo en medio de celebración

Al subir al escenario acompañado por los protagonistas de Frankenstein, incluyendo a Oscar Isaac y Jacob Elordi, Guillermo del Toro vinculó su experiencia personal con la esencia de su obra. “Hace tres días perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí…”, dijo, citando una línea del filme que sugiere que incluso un corazón roto puede seguir adelante.

El director comentó que la historia de Mary Shelley y la conexión con su propio vínculo familiar lo llevaron a estar presente en un momento en que su familia atraviesa un duelo profundo. Aunque indicó que podría ausentarse de otros eventos de la temporada de premios, del Toro quiso estar en esta gala debido al significado emocional que tenía tanto para él como para su obra.

Reacción de la industria y la familia

La revelación de la muerte del hermano de Guillermo del Toro moderó el tono de la premiación, que, si bien celebraba su trayectoria artística, también se convirtió en un tributo íntimo a la vida que compartió con su familiar. Colegas y asistentes guardaron un respetuoso silencio durante su intervención, y el mensaje sobre la importancia de la familia resonó entre quienes escuchaban.

Del Toro optó por no desfilar en la alfombra roja y por mantener un perfil bajo tras el anuncio, buscando proteger la privacidad de su familia en estos momentos. La película Frankenstein, que ha recibido múltiples nominaciones y reconocimientos, se ha convertido en un símbolo del contexto personal en el que se encuentra el director.

