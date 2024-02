Guillermo del Toro llora la muerte de Mark Gustafson, codirector de “Pinocho”

Guillermo del Toro está de luto por la pérdida de su colega y amigo Mark Gustafson, un destacado animador que compartió créditos con el renombrado cineasta en la película stop-motion de “Pinocho”, la cual les otorgó el codiciado Oscar a la Mejor Película de Animación en 2023.

Gustafson, originario de Estados Unidos, falleció ayer 1 de febrero a los 64 años a causa de un paro cardiaco, por lo que del Toro escribió unas sentidas palabras en su cuenta de X (antes Twitter).

“Admiraba a Mark Gustafson, incluso antes de conocerlo. Un pilar de la animación stop motion: un verdadero artista. Un hombre compasivo, sensible y mordazmente ingenioso. Una leyenda y un amigo que inspiró y dio esperanza a todos los que lo rodeaban. Falleció ayer. Hoy lo honramos y extrañamos”, escribió el mexicano.

El realizador de “La forma del agua” también publicó una fotografía donde se observa a ambos inmortalizados en unas figuras hechas de un material similar a la plastilina.

I admired Mark Gustafson, even before I met him. A pillar of stop motion animation- a true artist. A compassionate, sensitive and mordantly witty man. A Legend- and a friend that inspired and gave hope to all around him. He passed away yesterday. Today we honor and miss him. pic.twitter.com/zCmOLK70YU

— Guillermo del Toro (@RealGDT) February 2, 2024