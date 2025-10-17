Guillermo del Toro trae su ‘Frankenstein’ a México con Oscar Isaac y Jacob Elordi

Regresará Guillermo del Toro a México para el esperado estreno de su nueva película, Frankenstein, una reinterpretación de la obra clásica de Mary Shelley. El cineasta tapatío visitará la Ciudad de México (CDMX) el próximo 3 de noviembre de 2025, marcando el cierre de su gira internacional de promoción. Este evento especial contará con la presencia de los protagonistas del filme.

El director ganador del Oscar estará acompañado por las estrellas del filme, Oscar Isaac y Jacob Elordi, quienes se presentarán junto a él en la capital. La película también cuenta con la participación de Mia Goth.

Aunque al 3 de noviembre de 2025 aún no se ha revelado la sede exacta del evento, se anticipa que será un acto de gran magnitud, posiblemente una alfombra roja o una premier especial.

Estreno limitado y llegada a Netflix

Antes de su debut en plataformas, Frankenstein tendrá un estreno limitado en salas selectas de México a partir del 23 de octubre de 2025. Esta decisión fue tomada por Guillermo del Toro, quien eligió proyectar la película en cines culturales, independientes y espacios que celebran el arte cinematográfico para ofrecer una experiencia más íntima y artesanal.

La exhibición en estas salas será breve, por lo que se recomienda consultar horarios con anticipación. Posteriormente, la película se estrenará globalmente en la plataforma Netflix el 7 de noviembre de 2025.

Sedes de exhibición en CDMX y otros estados

Las funciones limitadas del 23 de octubre estarán disponibles en cines que priorizan el arte y la cultura. En la CDMX, las sedes confirmadas incluyen:

La Cineteca Nacional Xoco

Cineteca Nacional de las Artes

Cine Tonalá, La Casa del Cine

Cinemanía, Sala Julio Bracho en el CCU

Museo Universitario del Chopo

s Autocinema Coyote (Insurgentes y Polanco).

Cinedot Aztapotzalco

Cinedot Tláhuac

Cinetop Linterna Mágica

Cinemas WTC y Film Club Café.

El Estado de México tendrá funciones en Cineteca Mexiquense, Cinedot Coacalco, Cinedot Los Reyes, Cinetop Ecatepec, Cinemas Lerma, Cineplex Atlacomulco, y Film Club Café, Ademas Estados como Puebla (CCU BUAP, Cinemas Zacatlán), Querétaro (Cinedot Centro Sur, Cinetop Tequisquiapan), y San Luis Potosí (Cineteca Alameda) también forman parte de la lista. Además, habrá exhibiciones en Baja California, Chihuahua, Colima, Coahuila, Guanajuato, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Guerrero e Hidalgo.