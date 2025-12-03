Anuncian Taller El Guion es tu amigo en La Paz

Un regalo de temporada para los aspirantes a cineastas de Baja California Sur (BCS) fue anunciado esta semana: el taller intensivo de escritura creativa con énfasis en guion cinematográfico, titulado El Guion es tu Amigo (versión navideña). El evento, presentado por la iniciativa El Cine es tu Amigo, se llevará a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura del Estado de Baja California Sur, en el corazón de La Paz.

El seminario está programado para tres días, comenzando el miércoles 17, seguido por el jueves 18 y finalizando el viernes 19 de diciembre. Los organizadores confirmaron que el horario será de 11:00 AM a 2:00 PM, ofreciendo un total de nueve horas de capacitación intensiva en la técnica narrativa.

La instrucción del taller El Guion es tu Amigo estará a cargo de Martín Giovanni, un exponente reconocido en la escena cinematográfica, que guiará a los participantes a través de los fundamentos de la estructura del guion. Los organizadores destacaron que se necesita proveer a los creadores de las herramientas necesarias para transformar sus ideas en textos funcionales para la pantalla.

El costo de recuperación para asistir a los tres días del taller es de $900 MXN, lo que incluye el material didáctico y el acceso a las charlas. Este precio accesible busca fomentar la participación del talento novel en Baja California Sur, sin que el factor económico sea una barrera.

La Casa de la Cultura de La Paz se ubica estratégicamente en la Calle Francisco I. Madero #825, entre Manuel Torre Iglesias y Juan María de Salvatierra, en la colonia Esterito. Esta ubicación céntrica facilita el acceso de los interesados de toda la capital de BCS.

El cine es tu amigo, al impulsar esta versión temática, refuerza la idea de que la creatividad puede surgir en cualquier momento y contexto, incluso durante las festividades decembrinas.

Con la realización de este tipo de eventos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur y la Casa de la Cultura del Estado de Baja California Sur continúan respaldando la formación artística y técnica, consolidando a la entidad como un punto de interés para el desarrollo de proyectos audiovisuales de calidad.