Guionista de televisión es investigado por feminicidio en la Ciudad de México

Un guionista y escritor de televisión, identificado como Samuel Francisco “N” , fue detenido por su probable participación en el feminicidio de su pareja, Daniela “N”, ocurrido la noche del pasado 30 de octubre en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con información difundida por medios nacionales, el presunto responsable ha colaborado en producciones de alto perfil para Netflix y TV Azteca, y actualmente enfrenta una investigación por feminicidio a cargo de las autoridades capitalinas.

El cuerpo de la víctima fue localizado al interior del domicilio que compartía la pareja, ubicado en la calle Chilenos, colonia María G. de García Ruíz , luego de que vecinos alertaron a las autoridades al escuchar gritos y una fuerte discusión proveniente del lugar.

Según los informes, Samuel “N” habría atacado a Daniela “N” con un cuchillo y un machete , provocándole lesiones mortales. Al llegar los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) , el hombre intentó quitarse la vida lesionándose el cuello, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital bajo custodia policial.

Tras recibir atención médica, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público , que continuará con las diligencias correspondientes para determinar su situación jurídica.