Gusano barrenador es detecto en aves de corral en Chiapas

La comunidad de Chulum Juárez, en el municipio de Tila, Chiapas, enfrenta una situación crítica por la aparición del Gusano Barrenador en aves de traspatio. Los reportes indican que varias gallinas y pollos presentan la plaga, lo que ha generado alarma entre familias que dependen de esta crianza como sustento económico.

Vecinos de la zona aseguraron que el brote no solo amenaza a los animales, sino también a la salud de las personas, ya que ya se han registrado contagios en humano tras el consumo de carne de aves infectadas. La preocupación crece debido a que hasta el momento no ha llegado apoyo de las autoridades sanitarias.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) y la Secretaría de Salud fueron señaladas por los habitantes como instancias que deben intervenir de manera inmediata, pero denunciaron que, pese a las solicitudes, ninguna dependencia ha respondido.

El problema adquiere mayor relevancia al considerar que Chiapas ocupa actualmente el primer lugar nacional en casos relacionados con el Gusano Barrenador, lo que convierte al estado en un foco rojo de atención para especialistas en sanidad animal y salud pública.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO