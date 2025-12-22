Gusano barrenador pone en alerta a BCS: reforzamiento de blindaje sanitario para proteger al ganado

Ante el riesgo de ingreso y dispersión del gusano barrenador del ganado, autoridades de Baja California Sur (BCS) anunciaron el reforzamiento del blindaje sanitario en distintos puntos de entrada a la entidad, con el objetivo de proteger la salud animal y la actividad ganadera local.

El director de Desarrollo Ganadero estatal, Francisco Rubio Barrera, detalló que se han reforzado inspecciones en accesos estratégicos como el puerto de Pichilingue en La Paz y en la zona norte, así como en aeropuertos y carreteras, para detectar posibles vectores o animales infectados con el gusano barrenador.

Las acciones forman parte de un dispositivo coordinado con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria:

Controles sanitarios en puntos de acceso: Se han intensificado las inspecciones integrales de animales, mascotas y aves que ingresan a BCS, para evitar la entrada del gusano barrenador vía mosca o a través de infecciones cutáneas.

Restricción de movilización de ganado: Solo se permite el ingreso de animales procedentes de zonas declaradas libres de la plaga por el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal.

Instalación de trampas de detección temprana: Se prepara la colocación de trampas en puntos clave para identificar cualquier indicio de gusano barrenador con rapidez y activar protocolos de respuesta.

Rubio Barrera explicó que el gusano barrenador es una mosca que parasita al ganado y puede desplazarse rápidamente si no se controla, lo que podría provocar daños significativos en la producción pecuaria si se establece en la región.

Riesgos para el sector ganadero

La intensificación de medidas sanitarias ocurre en un contexto en el que diversos estados de la República han reportado brotes o riesgo de propagación del gusano barrenador, lo que ha llevado a reforzar acciones sanitarias y controles de movilización de animales a nivel nacional.

Productores locales y asociaciones ganaderas han sido convocados a mantener vigilancia constante sobre las heridas en sus animales, ya que el parásito se alberga principalmente en tejidos lesionados, lo que facilita su reproducción y dispersión.

Las autoridades de BCS destacaron que, como entidad peninsular con acceso controlado, la ubicación geográfica brinda una ventaja para contener posibles brotes, pero advirtieron que es indispensable la cooperación de los productores y la aplicación estricta de los filtros sanitarios para preservar el estatus zoosanitario regional.

