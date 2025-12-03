México declara emergencia nacional por el gusano barrenador

Ante el avance del gusano barrenador del ganado (GBG), las autoridades mexicanas declararon este 2 de diciembre una emergencia nacional, ampliando el alcance del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (DINESA) a las ocho regiones zoosanitarias de México. Con esta decisión, el gobierno busca contener la propagación de la plaga con controles, restricciones de movilización de animales y protocolos sanitarios uniformes.

El gusano barrenador, larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, es una amenaza para la ganadería nacional. Al depositar sus huevos en heridas abiertas de animales susceptibles, las larvas se alimentan de tejido vivo, provocando infecciones, miasis y, en consecuencia, daños severos que pueden llevar a la muerte del ganado. La preocupación se intensifica cuando la plaga se detecta en regiones prevalentes de cría, pues esto puede comprometer la producción, el comercio y la salud animal.

Con la emergencia nacional, el gobierno establece medidas de control más estrictas, notificación obligatoria inmediata de cualquier caso sospechoso, movilización regulada de ganado, uso de certificados sanitarios de traslado, inspecciones veterinarias, y controles en transporte animal. Estas disposiciones buscan contener la dispersión del gusano barrenador hacia zonas libre de la plaga, especialmente en el norte del país, donde la producción pecuaria es clave.

El contexto toma especial relevancia en medio de tensiones comerciales: este brote provocó ya que algunos socios internacionales, como Estados Unidos, suspendieran temporalmente la importación de ganado mexicano, alertando sobre la posibilidad de riesgos sanitarios y reintroducción de la plaga. Para los productores, las nuevas restricciones implican un impacto económico relevante, al sumarse las pérdidas directas por mortalidad animal y la imposición de trámites adicionales para movilización y comercio.

Con la ampliación del DINESA, México da una señal firme de su compromiso por contener el gusano barrenador, combinando controles sanitarios, vigilancia epidemiológica y cooperación entre autoridades, ganaderos y veterinarios. No obstante, el reto es enorme: lograr erradicar la plaga sin comprometer la actividad ganadera requiere recursos, coordinación institucional y conciencia del sector productivo sobre la importancia de cumplir con las medidas. El futuro de la ganadería mexicana y la seguridad sanitaria del país dependerán, en buena medida, del éxito de esta estrategia nacional.