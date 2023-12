Banqueta infestada de gusanos por fuga de aguas negras en El Pedregal

Vecinos de la colonia El Pedregal, en el municipio de La Paz, denunciaron que la banqueta de la calle Conquistadores del Cortés entre Navegantes y Conquistadores de California está infestada de guisados. Esto se debe a una fuga de aguas negras y a la acumulación de residuos sanitarios y basura en el área.

La mayor preocupación de los colonos es que cerca de ahí se encuentra el Jardín de Niños “José Refugio Angulo Cota”. Los padres de familia ya han reportado la situación al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de La Paz y a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS).

De manera anónima, las personas que viven en la colonia El Pedregal, frente a la fuga, comentaron que las aguas negras bajan por la calle Navegantes hasta llegar hasta las faldas del cerro.

“Ya tiene más de tres meses que está tapado el registro. Es un foco de infección porque está el jardín y aparte corre el agua hacia abajo. Esa es la problemática y ya lo hemos reportado varias veces y no nos han dado respuesta […] Es muy constante [la presencia de los gusanos], cada dos o tres semanas, dependiendo del ciclo de vida que tengan, y tiene aproximadamente lo mismo que tiene la fuga, tres meses esos gusanos […] Estaban los niños de hecho hace poco, fueron las posadas y andaban los niños ahí, las mismas madres decían y lo han reportado varias personas y no no han dado solución ninguna”.