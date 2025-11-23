Gustavo Petro confirma gasto en burdel de Portugal y evita dar explicaciones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que sí realizó un gasto en un burdel de Lisboa durante su visita oficial a Portugal en 2023, aunque rechazó dar detalles sobre lo ocurrido. “Algún día lo contaré”, dijo ante cuestionamientos de la prensa colombiana.

El tema volvió a encender la discusión pública luego de que se revelara que el cargo apareció en los movimientos bancarios del mandatario de aquel año, y que la operación coincidía con la fecha de su gira europea.

El caso reaparece dos años después

El gasto figura en un informe de auditoría interna de Presidencia, que señala pagos hechos en un conocido burdel de Lisboa, lo que desató críticas sobre el manejo de recursos públicos en la administración del presidente.

Gustavo Petro no negó la información, pero insistió en que llegará el momento para explicar lo ocurrido. Tampoco confirmó si se trató de dinero público o privado, lo que ha generado aún más cuestionamientos.

Oposición exige cuentas

Figuras de la oposición retomaron el caso y pidieron una explicación pública, al tratarse del jefe de Estado y de un posible uso de recursos personales durante una visita oficial.

Analistas políticos señalaron que la respuesta evasiva del mandatario mantiene abierta la controversia.