Guyana acusa a Venezuela de abrir fuego contra embarcación con material electoral

Las fuerzas armadas y la policía de Guyana denunciaron este domingo disparos desde territorio venezolano contra una embarcación que transportaba material electoral rumbo a comunidades remotas, a un día de celebrarse los comicios generales en el país sudamericano.

De acuerdo con un comunicado oficial, el incidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas, en la zona del río Cuyuní, cerca de la localidad de Bamboo, dentro de la disputada región del Esequibo, territorio rico en petróleo que ha sido motivo de tensiones históricas entre Guyana y Venezuela.

La lancha patrulla, que trasladaba personal militar y policial, escoltaba a funcionarios electorales cuando recibió disparos desde la costa venezolana. Según las autoridades, la tripulación respondió de inmediato y logró resguardar tanto a los funcionarios como al material electoral.

“Ningún miembro del personal resultó herido y las urnas fueron entregadas con éxito en sus colegios asignados”, detalló el comunicado.

Este tipo de incidentes en la zona fronteriza no son nuevos. Aunque ambos países han reportado ataques en el pasado, usualmente evitan responsabilizar de forma directa a las fuerzas armadas del otro lado.

Contexto electoral y disputa territorial

Guyana, un país de apenas 850 mil habitantes, se prepara para elegir este lunes a un nuevo presidente y parlamento. La nación se ha convertido en un punto estratégico en la geopolítica mundial, al contar con las mayores reservas de petróleo per cápita del planeta, concentradas en su mayoría en la región del Esequibo.

El presidente saliente, Irfaan Ali, ha mantenido una postura firme frente a Caracas, respaldado por Estados Unidos en la defensa de sus reclamos territoriales. Venezuela, por su parte, intensificó su posición este año al nombrar un gobernador para el Esequibo, a pesar de no tener jurisdicción reconocida en esa zona.

El nuevo episodio de tensión ocurre en la víspera de unas elecciones clave, que podrían definir no solo el rumbo político de Guyana, sino también el futuro de la disputa por uno de los territorios petroleros más codiciados del continente.

Con información de la Agence France-Presse.