Habilitan cuatro altos en las calles Ignacio Ramírez y Sonora, en La Paz

La Paz.- Teniendo el propósito de disminuir los riesgos de accidentes viales, la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, a través de la Dirección de Movilidad y Transporte, habilitó un señalamiento de cuatro altos en las calles Ignacio Ramírez y calle Sonora, colonia Pueblo Nuevo; aplicable también para ciclistas que circulan en la vía pública.

Esta situación trajo comentarios a favor y en contra, en la comunidad paceña. Por un lado, comerciantes y habitantes que frecuentan la zona, especialmente quienes deben acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar trámites, argumentan que era necesario, pues se han presentado accidentes viales en ese cruce, incluyendo atropellamientos:

“Estuvo excelente, el cuatro altos estuvo excelente. Nosotros nos estacionamos de aquel lado de allá y para poder pasar aquí, mira, nos dieron el pase. Si no es así, no nos dan el pase. Ahí estás espere y espere, o con el riesgo de que te atropellen. Comentó la señora de aquí, que hace días atropellaron al señor que estaba vendiendo algo ahí en la esquina. Unos carros vienen con toda la velocidad porque como no hay un cuatro altos, no hay un semáforo, se meten a las oficinas de allá; se estampan aquí y allá. Entonces, para mí fue lo mejor”. -Mujer. Anónimo

“Estuvo bien, para respetar. Por los accidentes que a veces le pasan a las personas. A veces los conductores no, no toman su precaución para pasar la gente. Entonces a veces como un conductor se debe tener mucho cuidado por los niños que pasan en la calle, pero a veces no respetamos, nos vamos por delante y ya cuando vemos la situación ahora sí […]”. -Ciudadano. Anónimo