Habrá uniformes y vuelos a deportistas en Nacionales Conade 2024: Atletas sudcalifornianos

Los Juegos Nacionales Conade 2024 iniciarán el próximo 7 de mayo en Guadalajara, Campeche y Ciudad de México y ya están inscritos los atletas sudcalifornianos que participarán en la máxima justa. Será voleibol de playa, hockey y beisbol 5 los deportes que arrancan las acciones.

Cabe señalar que hace un mes, los karatecas y basquetbolistas, tuvieron que viajar en camión y barco a sus competencias sumando más de 30 horas de traslado y llegando horas previas a sus competencias, aunado a que deportistas de ciclismo y triatlón no tuvieron sus uniformes a tiempo.

Ante esta situación, en entrevista con un deportista que prefirió guardar el anonimato, comentó que por lo menos a él, su disciplina y su entrenador ya les garantizaron el traslado vía aérea y los uniformes para la competencia.

“Si hemos visto todos los problemas que han atravesado nuestros compañeros, pero ya hablaron las autoridades con nosotros, nos dijeron que como los macrorregionales fueron fechas que dio la Conade de última hora, no pudieron conseguir boletos de avión, pero en nuestro caso ya hay pasajes y hospedaje, lo único que no nos pudieron garantizar es la alimentación porque esa la pone la sede”.

Es importante resaltar que en redes sociales, padres de familia se quejaron de que la indumentaria no llegó de manera correcta y los jóvenes no se alimentaron bien previo a las competencias.

“Esperemos que en esta ocasión sí les den un uniforme decente y no con las siglas de su estado mal escritas (BSC), que cuiden la alimentación de los atletas (no es la primera vez que se quejan de que el estado sede les da comida mala y fría), que en los vuelos con escala consideren que los atletas necesitan descansar y no estar horas esperando en el aeropuerto un día antes de competir y que también consideren un psicólogo deportivo en las competencias como los demás estados; nosotros como padres cumplimos con todo lo que ellos requieren para cumplir con sus entrenamientos como para que la INSUDE no les responda como debe de ser”.