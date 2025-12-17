Hackers acceden a archivos policiales del Ministerio del Interior de Francia

Autoridades francesas confirmaron que el Ministerio del Interior de Francia fue víctima de un ciberataque que permitió a intrusos acceder a archivos confidenciales. La intrusión afectó servidores de correo electrónico y abrió la puerta a datos internos sensibles.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que el ataque ocurrió entre el 11 y el 12 de diciembre y que los hackers lograron acceder a correos profesionales y obtener códigos internos, lo que permitió consultar determinados archivos.

Archivos y bases de datos afectadas

Entre los archivos consultados por los intrusos se encuentran documentos vinculados al Sistema de Tratamiento de Antecedentes Penales (TAJ) y al Archivo de Personas Buscadas (FPR), ambos considerados altamente sensibles.

Los sistemas comprometidos incluyen información sobre antecedentes penales y personas buscadas, que forman parte de bases de datos cruciales para las fuerzas de seguridad.

Hasta ahora, las autoridades han confirmado la extracción de decenas de archivos, aunque no han determinado con precisión el alcance total de la filtración ni si se han difundido los datos fuera de la red oficial.

Investigaciones y respuesta oficial

El gobierno francés abrió una investigación judicial y administrativa para identificar a los responsables y establecer el alcance de la intrusión. También se han reforzado los protocolos de seguridad y los controles de acceso a los sistemas de información afectados.

Las autoridades mantienen que no hay evidencia de que millones de datos hayan sido exfiltrados, aunque advierten que el caso sigue bajo estudio.

Amenaza e implicaciones

El ataque reaviva las preocupaciones sobre la ciberseguridad en sistemas gubernamentales sensibles, donde incluso una infiltración mínima puede permitir a intrusos acceder a datos críticos.

Aún no se ha confirmado quién estuvo detrás del ataque ni si responde a un acto de ciberdelincuencia común, activismo o interferencia extranjera. La investigación buscará aclararlo.