“Larga vida al verdadero Rey”: Hackers exhiben video con IA de Trump besando los pies de Musk

Las pantallas de la sede del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) en Estados Unidos fueron hackeadas y transmitieron, durante varios minutos, un video generado con inteligencia artificial en el que se ve al presidente Donald Trump besando los pies de Elon Musk.

El material, de apenas cinco segundos, se proyectó en la oficina gubernamental, La periodista independiente Marisa Kabas viralizó el incidente en la red social Bluesky, desatando reacciones en redes y medios de comunicación.

El video mostraba a Trump frotando y besando los pies de Musk, quien tenía dos pies izquierdos, un claro indicio de manipulación digital.

Además, en la pantalla se leía la frase “Viva el verdadero rey”, lo que fue interpretado como una referencia a una reciente publicación de Trump en Truth Social, donde se mostró con una corona y el mensaje “¡Viva el Rey!”.

“CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!”

