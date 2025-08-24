Hallan persona sin vida en Ciudad Constitución; crecen críticas por inseguridad en BCS

Este domingo 24 de agosto se reportó el hallazgo de una personas sin vida a las orillas de Ciudad Constitución, específicamente en la calle 16 de septiembre, en la zona sur del municipio. El área fue acordonada por elementos de diversas corporaciones de seguridad, quienes mantienen resguardado el sitio mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Este hecho se suma a otros dos eventos de alto impacto registrados en días recientes en los municipios de Loreto y La Paz, lo que ha generado inquietud entre la población y reavivado el debate sobre la situación de seguridad en el estado.

Críticas al gobierno ante ola de violencia

El incremento en los hechos violentos ha derivado en una ola de críticas hacia las autoridades estatales, particularmente hacia el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, quien recientemente fue visto en un partido de Grandes Ligas, en medio de lo que varios sectores consideran una de las crisis de seguridad más graves que ha enfrentado la entidad en los últimos años.

Por su parte, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga también ha sido objeto de señalamientos luego de participar en actos políticos en Loreto junto a militantes de Morena, mientras ciudadanos exigen mayor atención a los temas de seguridad y servicios públicos.

LEER MÁS: Se registra voraz incendio en el Vado de Santa Rosa

Exigen atención a servicios básicos

Además de la creciente preocupación por la violencia, diversos sectores han señalado las carencias persistentes en temas fundamentales como la infraestructura educativa y de salud. En distintos puntos del estado se han reportado escuelas con deficiencias estructurales y hospitales que operan sin medicamentos ni condiciones adecuadas, incluyendo la falta de aire acondicionado, lo que representa un riesgo adicional para pacientes y personal médico, especialmente ante las altas temperaturas.

La combinación de inseguridad y deterioro en los servicios públicos ha llevado a ciudadanos y organizaciones a exigir una respuesta más efectiva por parte de las autoridades, tanto a nivel estatal como municipal, para garantizar condiciones dignas y seguras para la población.

Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial sobre el hallazgo en Ciudad Constitución, ni sobre los hechos registrados en Loreto y La Paz.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.