Hallan a 12 reos muertos en tres cárceles de Ecuador; investigan posibles ataques y brote de enfermedades

Muertes en prisión bajo investigación

Las autoridades ecuatorianas investigan la muerte de 12 personas privadas de la libertad en tres cárceles del país. Los hechos ocurrieron entre el martes y miércoles y podrían estar vinculados a ataques violentos o a un brote de enfermedades dentro del sistema penitenciario.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) confirmó los decesos. Los cuerpos fueron encontrados en centros de detención de Guayaquil, Cotopaxi y El Oro.

Los informes preliminares indican que algunos fallecidos presentaban signos de violencia, mientras que otros mostraban síntomas compatibles con infecciones respiratorias.

Posible crisis sanitaria en Guayaquil

El Ministerio Público de Ecuador inició una investigación para determinar las causas exactas de las muertes y si existe relación entre los casos.

En Guayaquil, la situación genera especial preocupación. En marzo, el municipio había advertido sobre una posible crisis sanitaria por tuberculosis en el complejo penitenciario, tras el fallecimiento de cinco reclusos presuntamente infectados.

Medidas sanitarias y exámenes médicos

Las autoridades sanitarias y penitenciarias trabajan en conjunto para descartar la propagación de enfermedades contagiosas. También buscan reforzar las medidas de salud dentro de los centros carcelarios.

Actualmente se realizan exámenes médicos y pruebas de laboratorio a los internos que compartían pabellones con las víctimas.

Una crisis estructural sin resolver

El sistema carcelario ecuatoriano enfrenta una crisis estructural desde hace varios años, marcada por:

Hacinamiento

Enfrentamientos entre bandas

Corrupción

Falta de atención médica

Organismos de derechos humanos han advertido que las condiciones insalubres y la escasez de medicamentos agravan la vulnerabilidad de los reclusos.

En lo que va del año, más de 80 personas privadas de la libertad han muerto en distintas prisiones del país por causas violentas o médicas, según cifras oficiales.

Llamado urgente a la reforma penitenciaria

El gobierno de Ecuador anunció que reforzará la seguridad y la atención sanitaria en las cárceles afectadas. Mientras tanto, se esperan los resultados de las autopsias para esclarecer las circunstancias de los fallecimientos.

Las muertes recientes vuelven a poner en el centro del debate la urgente necesidad de una reforma integral del sistema penitenciario, que garantice tanto la seguridad como la salud de las personas privadas de libertad en el país.