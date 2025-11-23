Hallan a un hombre sin vida en la colonia Centro de La Paz.

El hallazgo en la colonia Centro

La Paz, BCS.– Este domingo 23 de noviembre, elementos de seguridad atendieron un llamado de emergencia tras reportarse el fallecimiento de un hombre en un domicilio de la colonia Centro.

El reporte ingresó al 911 y unidades municipales acudieron de inmediato.

El suceso ocurrió en la calle Juárez, entre Guillermo Prieto y Ramírez, donde encontraron el cuerpo de un hombre suspendido de un árbol en el patio trasero de la vivienda.

Identificación de la víctima

La persona fue identificada como Robert Andrien Gilles Chevaleau Jean, de 71 años, originario de Ciudad de México y dedicado al comercio.

De acuerdo con la información inicial, la hermana del fallecido solicitó la presencia de las autoridades. Ella había viajado desde la capital del país para acompañarlo en exámenes médicos, debido a un tumor en la garganta, pero al llegar al domicilio lo encontró sin vida.

Investigación en curso

Peritos y agentes investigadores realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron las indagatorias para esclarecer las circunstancias del hecho.

Hasta el momento, la autoridad no ha emitido más detalles sobre el caso ni sobre la investigación correspondiente.