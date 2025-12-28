Hallan ajolote del Altiplano en Querétaro tras 15 años sin registro

Tras 15 años sin registro, investigadores del Laboratorio de Microbiología Ambiental de la UNAM localizaron en Amealco de Bonfil, Querétaro, al ajolote del Altiplano (Ambystoma velasci), una especie de anfibio mexicano en peligro de extinción. Este hallazgo representa un avance clave para la conservación de especies mexicanas.

El equipo liderado por los científicos Diego de Jesús Chaparro Herrera y Julio César Parra Escobar encontró una población en un lago artificial de propiedad privada, cercano a San Ildefonso, que funciona como refugio protegido. Chaparro Herrera destacó: “Fuimos perseverantes y lo encontramos. Esto abre la posibilidad de conservar esta especie amenazada”.

Estado de conservación y amenazas del ajolote del Altiplano

El Ambystoma velasci enfrenta riesgo por urbanización, contaminación del agua y degradación de su hábitat. Hasta el momento, los investigadores han contabilizado 50 ejemplares, lo que podría permitir que la especie sea considerada un “sombrilla”, facilitando la asignación de recursos públicos para la protección de su ecosistema.

Parra Escobar explicó que la población está en un área de difícil acceso, lo que protege al ajolote y al recurso hídrico circundante. Los expertos buscan que esta zona pueda convertirse en un Área Natural Protegida, garantizando la conservación de la especie y su hábitat.

Censo y estudios científicos

Los investigadores realizan un censo detallado registrando edad, sexo, estado de salud, peso y medidas. Para identificar a cada ejemplar, utilizan las manchas únicas en el costado izquierdo, consideradas sus “huellas digitales”.

Además, estudiaron los parámetros físico-químicos del agua, incluyendo oxígeno disuelto, pH, conductividad, temperatura, sólidos suspendidos y bacterias, para entender las condiciones que permiten la supervivencia del ajolote del Altiplano.

Distribución y relevancia ecológica

Esta especie habita bosques templados, pastizales y arroyos de aguas frías en el centro de México, con presencia en Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Morelos y Veracruz. Los científicos destacan que su protección no solo preserva al ajolote del Altiplano, sino también a todo el ecosistema que depende de su hábitat.

