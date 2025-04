Hallan cuerpo en playa de Los Cabos; investigan vínculo con accidente en crucero

Autoridades municipales informaron sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en la playa de La Ribera, en el municipio de Los Cabos. La localización se registró el lunes, aunque aún no se ha confirmado públicamente la identidad del fallecido.

De acuerdo con declaraciones del secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana, existe una versión preliminar que apunta a que podría tratarse de un turista extranjero reportado como desaparecido durante el trayecto de un crucero con destino a San Diego, California.

“Se ha cruzado información con la Guardia Costera de Estados Unidos, que reportó la desaparición de una persona de uno de estos cruceros. El barco ya llegó a San Diego y la familia está por venir a reconocer el cuerpo. Hasta ese momento no se podrá confirmar oficialmente su identidad”, señaló.

Rentería indicó que, por el momento, no se cuenta con mayores detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento o si la familia presentará alguna denuncia.

Versiones no oficiales señalan que el cuerpo fue encontrado en una zona cercana al hotel Four Seasons, sin embargo, esta información no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

Las investigaciones continúan en coordinación con autoridades internacionales.