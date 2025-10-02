Hallan cuerpo sin vida en playa de Los Cabos; se presume ahogamiento

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado este miércoles en la costa de Los Cabos, a la altura de la playa San Cristóbal, cerca del campamento tortuguero El Suspiro.

Según información preliminar, un ciudadano reportó el hallazgo, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y elementos de seguridad. La víctima estaba en la orilla del mar.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, quienes aseguraron la zona. Posteriormente, peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) realizaron el levantamiento del cuerpo.

Se presume que el hombre falleció por ahogamiento y podría ser la misma persona que se reportó como desaparecida en la zona del desarrollo Diamante. Sin embargo, no hay confirmación oficial sobre su identidad ni sobre las causas exactas de la muerte.

La información sigue siendo preliminar, y se espera que las autoridades emitan un comunicado oficial en las próximas horas.

