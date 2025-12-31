Hallan dos cuerpos en casa abandonada en Tlajomulco; en Jalisco

Dos cuerpos fueron localizados por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en una casa abandonada del fraccionamiento Chulavista, en Tlajomulco de Zuñiga, tras un reporte anónimo recibido la mañana de este miércoles.

El sitio donde se encontraron los cuerpos de dos hombres, presumiblemente con alrededor de dos años de evolución cadavérica, está ubicado sobre la calle San Martín al cruce con Boulevard Chulavista. Integrantes del colectivo señalaron que, además de los dos cuerpos ya exhumados, en el área del baño podrían estar sepultados otros cuatro cuerpos, de confirmarse, lo que convertiría a este hallazgo en una de las fosas clandestinas más resonantes al cierre de 2025 en Tlajomulco.

Investigación y contexto

La presencia de fosas clandestinas y cuerpos enterrados en zonas urbanizadas y abandonadas de Tlajomulco ha preocupado a autoridades y organizaciones civiles desde hace años. Registros oficiales señalan múltiples sitios de inhumación ilegales en el municipio, incluidos puntos como Chulavista, donde en años anteriores se han reportado restos humanos y fosas sin documentar.

La Fiscalía General de Jalisco, aunque mantiene bajo reserva las indagatorias abiertas, ha señalado que la colaboración con colectivos de búsqueda y el uso de tecnología forense es clave para avanzar en la identificación de víctimas y esclarecer la participación de redes criminales en estos enterramientos clandestinos.

El municipio de Tlajomulco de Zúñiga ha sido escenario de múltiples hallazgos de cuerpos y restos humanos en los últimos años, lo que ha encendido alertas sobre la seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Grupos de búsqueda encabezados por familiares de personas desaparecidas han intensificado sus labores en terrenos baldíos, casas abandonadas y predios sin vigilancia oficial.

Las autoridades ministeriales mantienen resguardada el área y continúan con las diligencias periciales para determinar el total de cuerpos dentro de la vivienda y avanzar en la identificación de las víctimas. Hasta ahora no se han reportado detenidos en relación con este hecho.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.