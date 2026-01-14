¡Histórico! Hallan huevos de titanosaurio de más de 72 millones de años en provincia de Guadalajara

En un hallazgo que ha dado la vuelta al mundo, un grupo de paleontólogos y arqueólogos han descubierto una excepcional acumulación de huevos de dinosaurio fosilizados en la provincia de Guadalajara, España.

Los restos pertenecen a titanosaurios, gigantescos herbívoros que habitaron la región hace aproximadamente 72 millones de años, durante el periodo Cretácico Superior. Este descubrimiento no solo es relevante por la antigüedad de los ejemplares, sino por el estado de preservación de los nidos encontrados en la zona.

El hallazgo se produjo durante las labores de excavación en un yacimiento local, donde los expertos identificaron decenas de esferas pétreas que resultaron ser huevos de estos colosales reptiles.

El titanosaurio podía alcanzar hasta los 15 metros de altura, y el hecho de encontrar sus zonas de nidificación permite a la comunidad científica entender mejor los comportamientos reproductivos de estas especies. ¿Cómo es posible que se conservaran tanto tiempo? La sedimentación específica de Guadalajara facilitó que los huevos se mineralizaran antes de ser destruidos por el paso de los milenios.

Este evento marca un hito en la paleontología europea, situando a España como un referente internacional en el estudio de la era de los dinosaurios. Los investigadores han señalado que la cantidad de huevos encontrados sugiere que este lugar fue un punto de encuentro masivo para la puesta de huevos durante generaciones.

La noticia ha generado gran asombro entre los habitantes y expertos, quienes consideran que este “tesoro” prehistórico abre nuevas vías de investigación sobre la biodiversidad del pasado en la península ibérica.

Otros hallazgo arqueológicos de dinosaurios del siglo XXI

No es la primera vez que la península ibérica revela secretos del pasado; anteriormente se han localizado huellas y restos óseos en provincias cercanas, lo que refuerza la teoría de que esta zona fue un corredor vital para la fauna prehistórica. Estos hallazgos deben ser tratados con extremo cuidado siguiendo las normativas de protección del patrimonio.

China (especialmente Liaoning) nos ha regalado cientos de especímenes con plumas preservadas, confirmando que las plumas no eran exclusivas de las aves, sino una característica muy extendida entre los terópodos (y posiblemente en algunos ornitisquios).

Desde 2014 (esqueleto parcial de Nizar Ibrahim) hasta 2020–2025, hemos pasado de verlo como un “T. rex con vela” a un posible superpredador semiacuático único.

Aunque en 2024–2025 surgieron críticas fuertes y la idea de un cazador costero tipo garza sigue en debate, Spinosaurus sigue siendo el fósil que más titulares genera y el que más obliga a repensar la diversidad de estilos de vida entre los grandes terópodos. Argentina sigue rompiendo récords de tamaño de hallazgos paleontológicos de las familias de los dinosaurios: Patagotitan mayorum (2014) es probablemente el animal terrestre más grande conocido (~37–40 m, 50–70 toneladas), a este se le suma el hallazgo del Dreadnoughtus (2014) un squeleto muy completo de titanosaurio gigante, además del hallazgo del Puertasaurus, Futalognkosaurus, Argentinosaurus (reestudios), confirmación de que los saurópodos del Cretácico tardío alcanzaron tamaños colosales. Estos hallazgos nos obligaron a replantear la biomecánica, el crecimiento y la ecología de los gigantes terrestres. Únete a nuestro canal de WHATSAPP TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en nuestra cuenta de FACEBOOK TRIBUNA DE MÉXICO