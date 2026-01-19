Hallan una inhumación clandestina en carretera de Baja California Sur

Este domingo 18 de enero, las autoridades de Baja California Sur (BCS) informaron sobre la localización de una inhumación clandestina ubicada en el tramo carretero que conecta Ciudad Constitución con La Paz. El hallazgo de esta inhumación clandestina fue resultado de un operativo conjunto entre la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y diversos colectivos civiles. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó que los restos fueron encontrados durante acciones de rastreo programadas para esta jornada.

Tras confirmarse el descubrimiento, especialistas adscritos a la Dirección de Servicios Periciales se trasladaron de inmediato al sitio para iniciar con el procesamiento de la escena. La PGJE precisó que los trabajos se realizan bajo los protocolos técnicos y científicos establecidos para garantizar la preservación de los indicios. El área quedó resguardada mientras el personal forense realizaba las labores de exhumación y recolección de evidencia en esta zona de Baja California Sur (BCS).

Las labores de búsqueda no se limitaron a un solo punto, ya que las brigadas también se desplegaron en el tramo que va de San Juan de la Costa hacia La Paz. En este segundo trayecto, los equipos de la Comisión Estatal de Búsqueda y los colectivos ciudadanos realizaron inspecciones exhaustivas; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que en las inmediaciones de San Juan de la Costa no se detectaron sitios positivos ni otras evidencias de entierros ilegales.

La jornada de búsqueda forma parte de los esfuerzos continuos para localizar a personas desaparecidas en la entidad. La colaboración entre la Dirección de Servicios Periciales y los familiares de las víctimas ha sido fundamental para identificar puntos sospechosos en carreteras estatales. En esta ocasión, la alerta se centró en las vías que conectan a la capital, La Paz, con las comunidades rurales y el norte del estado, como Ciudad Constitución.

Expertos en criminalística de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) explicaron que el análisis de la inhumación clandestina hallada en el tramo Ciudad Constitución–La Paz podría aportar datos relevantes para carpetas de investigación vigentes. Los restos localizados serán trasladados a los laboratorios forenses para determinar la identidad de la víctima mediante pruebas genéticas y antropológicas, un proceso coordinado por la Dirección de Servicios Periciales.

Pese a que el operativo en el área de San Juan de la Costa–La Paz no arrojó resultados positivos este día, las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar con los despliegues operativos. La PGJE de Baja California Sur (BCS) reiteró que el trabajo con los colectivos de búsqueda es prioritario para dar respuesta a las familias y combatir el fenómeno de la inhumación clandestina en la región sudcaliforniana.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO.

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México: https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/