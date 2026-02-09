Hallan nueva fosa clandestina en carretera La Paz – San Juan De La Costa este domingo

Una nueva fosa clandestina fue ubicada la tarde de este domingo 8 de febrero en la carretera La Paz – San Juan De La Costa por parte del colectivo Búsqueda X La Paz.

El hallazgo se registró específicamente a la altura del kilómetro 17, durante una jornada de rastreo que resultó positiva gracias a la labor coordinada entre familiares de personas desaparecidas, integrantes del colectivo y autoridades estatales.

Iris Manríquez, integrante y líder del colectivo, señaló que las labores de exhumación formal comenzarán el lunes. “Hoy se hace la localización y hasta mañana entra periciales; será entonces cuando sepamos si se trata de un hombre o una mujer, y si es uno o son más cuerpos”, puntualizó.

Ante este escenario, se ha lanzado un llamado urgente a las familias que tengan un ser querido desaparecido para que acudan a realizarse las pruebas de ADN y nutrir la base de datos oficial.

En este operativo participaron activamente la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas BCS y la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, quienes procedieron al acordonamiento de la zona. De igual manera, elementos de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional brindaron seguridad perimetral para garantizar la integridad de quienes trabajan en el sitio del hallazgo.

Estadísticas de desaparición y hallazgos en La Paz

El hallazgo de este domingo no es un hecho aislado, ya que desde el año pasado se ha detectado una fuerte incidencia en esta zona específica de la carretera. De acuerdo con datos recabados por el colectivo Búsqueda X La Paz, durante el 2025 se localizaron un total de 85 fosas clandestinas en diversos puntos del municipio de La Paz, lo que refleja la magnitud de la crisis de desaparecidos que atraviesa el estado de Baja California Sur.

Según las estadísticas del organismo civil, el año pasado se recuperaron 115 osamentas, de las cuales 76 ya han sido identificadas y entregadas a sus familiares, mientras que 39 permanecen sin identificar.

Las zonas con mayor concentración de hallazgos previos incluyen el Cajoncito, el Kilómetro 10 y diversos puntos del Kilómetro 17, lugar donde hoy se vuelve a confirmar la presencia de restos humanos.

La persistencia de estos hallazgos subraya la necesidad de fortalecer los servicios periciales y agilizar los procesos de confronta genética. Mientras tanto, las brigadas de búsqueda ciudadana aseguran que continuarán recorriendo los predios del municipio, pues su lema sigue siendo claro: “Hasta encontrarles”.

