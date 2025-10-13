Hallan urna con cenizas presuntamente humanas dentro de una maleta abandonada en el malecón de La Paz

Una urna con cenizas, aparentemente humanas, fue hallada dentro de una maleta abandonada en el malecón de La Paz, generando sorpresa e incertidumbre entre los transeúntes y comerciantes de la zona turística.

El descubrimiento se registró este domingo 12 de octubre en el paseo Álvaro Obregón, entre las calles Vicente Guerrero y República, en la colonia El Esterito. De acuerdo con el reporte policial, la maleta se encontraba entre dos embarcaciones pequeñas varadas en la arena, a la vista del público.

Testigos informaron a las autoridades que una mujer habría llegado al sitio cargando la maleta y, minutos después, al comenzar una ligera lluvia, la dejó abandonada y se retiró del lugar sin regresar.

LEER MÁS: Detectan brotes de enfermedad “pie-mano-boca” en escuelas de BCS; autoridades llaman a reforzar higiene

Elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte y, tras revisar el contenido, encontraron una caja de madera con características de urna funeraria. El área fue acordonada mientras personal pericial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) trasladó la maleta y su contenido para realizar los estudios correspondientes.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si las cenizas son de origen humano, ni se ha logrado identificar a la mujer señalada por testigos. Las autoridades mantienen abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si existe algún delito vinculado con el manejo de los restos.

El caso ha causado asombro entre residentes y turistas, ya que el malecón paceño es uno de los puntos más concurridos de la capital sudcaliforniana. Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la forma en que se manejó la urna, y pidieron a las autoridades esclarecer el origen y destino de las cenizas.

La PGJE informó que en los próximos días se darán a conocer los resultados de los análisis periciales y posibles avances sobre la identidad de la persona que abandonó la maleta.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO