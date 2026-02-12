Hallazgo astronómico en Venus: Científicos confirman la existencia de una gigantesca cueva volcánica

En un hecho sin precedentes para la astronomía este febrero de 2026, un equipo de científicos de la Universidad de Trento, en Italia, confirmó la existencia de una cueva volcánica subterránea en Venus.

El hallazgo, publicado en la prestigiosa revista Nature Communications, revela la presencia de un tubo de lava vacío de dimensiones colosales, superando en escala a cualquier estructura similar encontrada previamente en la Tierra, la Luna o Marte.

El descubrimiento se logró mediante el reanálisis de datos históricos de radar capturados originalmente por la misión Magallanes de la NASA.

Según los investigadores liderados por el profesor Lorenzo Bruzzone, la cavidad presenta un vacío interno que alcanza al menos los 375 metros de profundidad y un diámetro cercano al kilómetro de extensión.

Estas dimensiones son posibles gracias a la baja gravedad del planeta y su densa atmósfera, factores que permiten la formación de bóvedas rocosas sumamente estables.

Este túnel volcánico se localiza en el flanco occidental de Nyx Mons, una región conocida por su actividad volcánica pasada.

El equipo identificó una reflexión de radar asimétrica que indica un colapso parcial del techo, creando una especie de “tragaluz” o claraboya que sirve de entrada al mundo subterráneo venusino.

Este hallazgo valida teorías que durante décadas solo habían sido hipótesis sobre la “fontanería” magmática del planeta vecino.

Contexto del descubrimiento y futuras misiones espaciales

El estudio indica que el sistema subterráneo podría extenderse hasta por 45 kilómetros de longitud, una escala monumental que los científicos comparan morfológicamente con la Cueva de los Verdes en Lanzarote, España, aunque la versión en Venus es significativamente más grande.

El hallazgo ha sido posible gracias a técnicas avanzadas de procesamiento de señales que permitieron ver bajo las densas nubes de ácido sulfúrico que ocultan permanentemente la superficie del planeta.

De acuerdo con fuentes como Xataka y La Nación, este hito astronómico marca el comienzo de una nueva era en la exploración de Venus.

Las futuras misiones EnVision de la Agencia Espacial Europea (ESA) y VERITAS de la NASA contarán con radares de mucha mayor resolución para mapear estas cavidades con precisión.

Estos túneles no solo ofrecen pistas sobre la evolución térmica del planeta, sino que también podrían representar refugios naturales contra las condiciones extremas de la superficie.

La confirmación de este tubo de lava gigante coloca a Venus nuevamente en el centro del interés científico mundial.

Expertos de la Agencia Espacial Italiana (ASI) y la Universidad de Trento subrayan que este vacío subterráneo es una prueba directa de que el planeta ha tenido una actividad geológica mucho más compleja y persistente de lo que se estimaba, abriendo la puerta a descubrir más secretos ocultos bajo su corteza abrasadora.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO.

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México