Hallazgo de ballena muerta en Jalisco exhibe fallas del gobierno en pleno inicio de la temporada reproductiva

El hallazgo de una ballena muerta en la playa de Punta Pérula, en el municipio de La Huerta, Jalisco, volvió a encender alertas sobre la capacidad de respuesta ambiental en México justo cuando inicia la temporada reproductiva de estos cetáceos, una etapa crítica para su conservación en el Pacífico mexicano.

El ejemplar permaneció al menos tres días en la zona costera antes de que intervinieran autoridades federales, pese a que prestadores de servicios turísticos y habitantes locales reportaron el caso desde los primeros momentos, cuando el cuerpo aún flotaba y existía margen para una evaluación técnica adecuada.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, encabezada por Mariana Boy, acudió cuando el avanzado estado de descomposición había eliminado cualquier posibilidad real de realizar una necropsia confiable, limitando la actuación oficial a un procedimiento de enterramiento que cerró el caso sin esclarecer causas.

En términos científicos y de gestión ambiental, una necropsia eficaz requiere acceso temprano, personal especializado y protocolos claros, condiciones que no se cumplieron en Punta Pérula, lo que convierte el retraso en un factor determinante para la pérdida irreversible de información clave.

La omisión resulta particularmente grave por tratarse del inicio de la temporada reproductiva, periodo en el que muchas ballenas arriban a las costas mexicanas gestando o con reservas energéticas reducidas, lo que incrementa su vulnerabilidad ante enfermedades, colisiones o actividades humanas.

Punta Pérula, además, no es una playa remota ni de difícil acceso, sino una zona turística con infraestructura, comunicación constante y autoridades locales disponibles, lo que deja sin sustento operativo la tardanza en la atención del caso por parte de la autoridad ambiental federal.

El episodio se suma a un contexto preocupante, ya que durante la temporada 2025 se contabilizaron 92 ballenas muertas en costas mexicanas, una cifra que exige no solo reacciones administrativas, sino estrategias preventivas, monitoreo temprano y coordinación efectiva entre dependencias.

Sin presencia activa en el mar, sin protocolos de respuesta inmediata y sin una política clara de protección durante la temporada reproductiva, la gestión ambiental se reduce a trámites posteriores que poco aportan a la conservación de especies emblemáticas y al conocimiento de las amenazas que enfrentan.

