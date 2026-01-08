Hallazgo de hombre sin vida en La Paz tras días sin comunicación con su familia

Un nuevo caso de hallazgo de un cadáver movilizó a autoridades y servicios de emergencia en La Paz este miércoles 7 de enero. Cerca de las 12:20 horas, una mujer localizó a su hermano sin vida al interior de su domicilio, después de varios días sin poder establecer comunicación con él.

Los hechos ocurrieron en un inmueble situado en las calles Acceso Uno y Acceso Tres, en la colonia Cruz de Piedra, cuando la hermana, preocupada por la falta de respuesta a llamadas y mensajes, decidió acudir a la casa del hombre. Al no recibir respuesta, ingresó y lo encontró tirado e inconsciente, por lo que de inmediato alertó al número de emergencias 911.

Paramédicos del grupo SAMU arribaron al lugar y confirmaron la ausencia de signos vitales. Posteriormente, elementos de seguridad pública acordonaron la escena mientras el personal pericial iniciaba las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre las posibles causas del fallecimiento, por lo que la investigación continúa abierta en espera de resultados que clarifiquen las circunstancias de este lamentable suceso.

Familiares y vecinos permanecen consternados por el hallazgo mientras las autoridades exhortan a la población a esperar comunicados oficiales y evitar especulaciones.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO