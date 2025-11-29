Colectivo reporta hallazgo de restos humanos en La Paz tras llamada anónima

El colectivo Búsqueda x La Paz informó que la tarde del viernes 28 de noviembre fueron localizados restos humanos en un predio abierto, luego de recibir una llamada anónima que alertó sobre la posible presencia de osamenta en la zona. El hallazgo fue confirmado por integrantes del grupo durante una transmisión en vivo.

De acuerdo con Gabriel Manríquez, coordinador de búsquedas en campo del colectivo, la denuncia ciudadana permitió ubicar el punto exacto donde se encontraba un cráneo humano. La ubicación se mantiene en secrecía por razones de seguridad.

“El día de hoy, gracias a una llamada anónima tuvimos la localización de este cráneo humano en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Ya dimos aviso a las autoridades, ya están por llegar para que empiecen a hacer el reporte y levantamiento”, señaló Manríquez.

Lee más: Localizan restos humanos en predio perteneciente a diputado del Movimiento del Sombrero

Tras el hallazgo inicial, el equipo realizó un recorrido en los alrededores y logró localizar más restos óseos, aparentemente de larga data. Las autoridades fueron notificadas para llevar a cabo el procesamiento de la zona.

El colectivo reiteró el llamado a la ciudadanía para compartir reportes, incluso de manera anónima, que puedan conducir a la ubicación de osamentas o posibles fosas clandestinas. Asimismo, exhortó a las familias que tienen a una persona desaparecida a acercarse a la agrupación, presentar denuncia —si aún no lo han hecho— y proporcionar muestras de ADN, lo que permite agilizar los procesos de identificación y brindar certeza a más familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.