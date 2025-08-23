Confirman hallazgo de restos óseos en La Paz; colectivo llama a reportar posibles zonas de búsqueda

Este fin de semana, el colectivo Búsqueda x La Paz confirmó el hallazgo de restos óseos en la capital del estado. La localización ocurrió gracias a un reporte ciudadano que recibió la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Gabriel Manríquez, coordinador de búsquedas en campo, explicó que en el sitio encontraron tres fragmentos de restos humanos. Las autoridades ya los resguardaron y mantendrán la zona bajo reserva para continuar con los trabajos de rastreo. El objetivo es ubicar el resto de la osamenta y descartar la presencia de más fosas clandestinas.

Lluvias dejan al descubierto restos

El activista señaló que las recientes lluvias en La Paz pudieron dejar al descubierto los restos, ya que el arrastre de agua en los arroyos mueve la tierra. Por esa razón pidió a la ciudadanía estar atenta y reportar cualquier hallazgo.

“Las lluvias nos ayudan mucho en localizar restos, ya que si están en fosas clandestinas también los arroyos suelen sacar los restos, así como nos han pasado los años anteriores, por lo que a la ciudadanía le pedimos que si van al monte o los arroyos y tengan a la vista un hallazgo nos lo hagan saber al grupo de Búsqueda x La Paz”, declaró Manríquez.

El colectivo subrayó que cualquier persona puede realizar un reporte anónimo si encuentra restos óseos, hundimientos de tierra o señales que indiquen un posible enterramiento clandestino. Estos avisos han sido clave en búsquedas anteriores.

Contexto de desapariciones en BCS

Durante el último año, colectivos han localizado varias inhumaciones clandestinas en diferentes puntos de Baja California Sur, principalmente en La Paz. En la mayoría de los casos, los reportes ciudadanos han permitido dar con los lugares de búsqueda.

Tan solo en lo que va de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta 315 casos de desaparición y no localización en la entidad. De esas personas, 106 siguen sin ser encontradas.

