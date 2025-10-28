Realizan edición especial de Halloween del Cine Móvil Mar y Arena en playa El Corsario

Con gran participación de familias y amantes del cine, se llevó a cabo una edición especial de Halloween del programa Cine Móvil Mar y Arena en la playa El Corsario (Empacadora) de Cabo San Lucas.

El evento fue organizado por el Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos ( ICA ) en coordinación con Organización y Participación Ciudadana y Cinema Vagabundo .

La función gratuita brindó una tarde de convivencia y entretenimiento frente al mar, con la proyección de los cortometrajes animados Hasta los huesos , producción mexicana, y Vincent (1982), seguidores de la película estelar El extraño mundo de Jack del director Tim Burton.

El ambiente familiar fue el sello distintivo de esta edición del Cine Móvil Mar y Arena , que sigue acercando el arte cinematográfico a la comunidad.

El coordinador de la Casa de la Cultura “Profa. Nieves Trasviña de Ceseña”, Héctor Guerrero Santiesteban , destacó la respuesta positiva del público:

“Este tipo de actividades acercan el arte a todos los sectores y crean nuevas experiencias; queremos que cada proyección sea una oportunidad para convivir, aprender y disfrutar en familia”.

El programa permanente Cine Móvil Mar y Arena forma parte de las Ayuntamiento de Los Cabos para fomentar el acceso a la cultura, la integración social y el uso responsable de los espacios públicos.

Con ello, se fortalece la oferta cultural del municipio y se promueve la unión comunitaria a través del séptimo arte.