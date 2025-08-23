Hambruna en Gaza alcanza niveles críticos según ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que más de medio millón de personas en Gaza se encontrarán atrapadas en la hambruna, caracterizada por la inanición generalizada, la indigencia y muertes evitables. El Secretario General, António Guterres, indicó que la crisis es resultado de la guerra en la región y de restricciones al suministro de alimentos.

Según el informe de seguridad alimentaria, la hambruna en Gaza se extenderá durante las próximas semanas desde la gobernación principal hasta Deir Al Balah y Khan Younis. La ONU resaltó que la falta de acceso a comida y medicinas refleja un colapso de los sistemas esenciales para la supervivencia.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, aseguró que Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de garantizar el suministro de alimentos y medicamentos a la población civil. Añadió que no se puede permitir que continúe la crisis sin medidas inmediatas de asistencia humanitaria.

La hambruna afectará a más de 640.000 personas en fase crítica de inseguridad alimentaria, según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC). Además, otros 1,14 millones enfrentarán inseguridad alimentaria grave y 396.000 personas estarán en situación de riesgo moderado en Gaza.

Las agencias de la ONU destacaron que los efectos de la hambruna podrían intensificarse si no se permite la entrada inmediata de asistencia humanitaria, incluyendo alimentos y medicinas, para poblaciones vulnerables como niños, ancianos y personas con discapacidad.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos indicó que la hambruna en Gaza constituye un crimen de guerra, señalando que la inanición como método de guerra y las muertes derivadas podrían ser consideradas homicidio intencional según el derecho internacional.

El coordinador de Asuntos Humanitarios explicó que los suministros se acumulan en las fronteras debido a restricciones, lo que ha provocado una hambruna a pocos cientos de metros de alimentos disponibles, afectando la vida diaria de la población civil.

La ONU y otras agencias humanitarias hicieron un llamado urgente a un alto el fuego inmediato que permita la distribución de ayuda sin obstáculos y la protección de los Derechos Humanos de la población en medio del conflicto.

La evaluación del IPC confirmó que esta crisis en Gaza constituye la primera hambruna oficialmente declarada en Medio Oriente, con una reducción significativa de tierras agrícolas y desplazamiento de nueve de cada diez personas de sus hogares.

António Guterres enfatizó que la situación en Gaza requiere acciones inmediatas: “El momento de actuar no es mañana, es ahora”, subrayando la necesidad de intervención internacional para prevenir nuevas pérdidas de vidas y garantizar la asistencia humanitaria esencial.